Gazipaşa'da dikensiz ve çekirdeksiz nar hasadı tamamlandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üretimi yapılan dikensiz ve çekirdeksiz narın hasadında sona gelindi. Narın, geçen yıla göre hasadında hava şartları sebebiyle 20 gün gecikme yaşandı.

Ilıman iklimi ve verimli topraklarıyla 12 ay üretimin devam ettiği Gazipaşa, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan üretim merkezlerinin başında geliyor. Örtü altı ve açıkta yapılan tarımsal üretimle her tülü sebze ve meyve ile tropikal meyvelerin yetiştiği Gazipaşa'da dikensiz ve çekirdeksiz narın hasadı devam ediyor. Meyvenin bu yıl hava şartlarından dolayı geç olgunlaştığını dile getiren üretici Ayhan Yılmaz, olgunlaşma zamanı gelmeden ürünlerin hasadına başlanmaması gerektiğini dile getirdi.

"Hasada 20 gün geç başladık"

Dikensiz ve çekirdeksiz narı bilen vatandaşların bu ürüne talep gösterdiğini dile getiren Yılmaz, "Hava şartlarından dolayı geçen yıla göre nar hasadımız 20 gün geç başladı. Geçen yıl 19 Temmuz'da başladığım nar hasadına, bu yıl hava şartlarından dolayı 20 gün geç başlamak zorunda kaldım ve 8 Ağustos'ta hasada başladım. 21 Eylül'de hasadımı tamamlamış olacağım inşallah. Cinsinin özelliği gereği daha erken yetişen nar üretimini severek yapıyorum ve ayrıca bu benim için artık bir hobi oldu. Tarlamda bulunan bütün nar ağaçlarımı topladıktan sonra toptan satıyorum. Nara talep çok, ayrıca suyunu da sıkıyoruz, nar suyunun birçok faydası var ve herkese öneririm" dedi.

"Narın suyunu da sıkıyoruz"

Topladıkları narları çeşitli şekillerde değerlendirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Narı sadece toplayıp meyve olarak satmıyoruz, narın suyunu da sıkıyoruz. Nar sıkma makinem var ve bizzat kendim nar suyu sıkıyorum. Sağlık açısından faydaları çoktur ve alıcıların talepleri arasında nar suyu da bulunuyor. Bu işi yapmaktan çok mutluyum ve her yıl ve bu sene olduğu gibi inşallah seneye de nar üretimi ve hasadı yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sağlık deposu olarak gösterilen ve birçok faydası olduğu bilinen nar; antioksidan zengini, bağışıklık sistemini güçlendirici, kalp damar sağlığını destekleyici, enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu, sindirimi kolaylaştırıcı, cildi besleyici ve Ağız, diş sağlığını koruyucu özelliğiyle biliniyor. - ANTALYA