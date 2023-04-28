Gazipaşa'da dere taştı, domates serası sular altında kaldı

- Sular altında kalan 5 bin adet domates fidanı zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2.5, 2 ayrı domates serası sular altında kaldı.

Gazipaşa'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve sağanak yağış, ilçede aralıklarla şiddetini arttırdı. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yedeniyle Gazipaşa'ya bağlı Beyrebucak Mahallesi'nde Ali Şanlı'ya ait 1 buçuk dönümlük domates serası dere yatağından taşan sulara teslim oldu. 2 buçuk dönümlük 2 ayrı serada ekili olan toplamda 5 bin adet domates fidanı ile serada bulunan fasulye ve biber fidanları zarar gördü.

Sera sahibi Ali Şanlı, yaşananların ardından durumu jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gazipaşa Ziraat Odası'na bildirdi. Haberin ardından su baskınının yaşandığı seraya giden ekipler hasar tespit çalışması yaptı.

"Ürünler telef oldu"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan sera sahibi Ali Şanlı'nın eşi Fatma Şanlı, serasının yanında bulunan dere yatağının yerinin değiştirildiğini iddia ederek, "Burada karayollarına ait suyun aktığı bir dere vardı. Dere yatağı değiştirildiği için camekanım zarar gördü. 1 dönüm 300 metrekare yeri tamamen su bastı. 2 bin 300, 2 bin 400 adet domates fidanım daha birinci dölünü toplamıştım, bunun yanında fasulye ve biber fidanlarının da bulunduğu camekanım tamamen sular altında kaldı. Ürünlerimin hepsi telef oldu. Bu camekanının yanındaki camekanımda zarar gördü. Toplamda 5 bin adet domates fidanım sular altında kaldı. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

"Dere yataklarını değiştirmeyin"

Yaşanan olayın ardından serası su basan üreticiyi yalnız bırakmayan Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, üreticiye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dere yataklarının değiştirilmemesi konusunda uyarıda bulunan Çelik, " Bazı kişilerin dere yataklarını değiştirmesi, yağışlarında fazla gelmesinden dolayı su baskınları yaşanıyor. Maliyetleri düşündüğümüz zaman bayağı bir zarar var. Dere yataklarının çıkarılması lazım. Dere yataklarını değiştirmememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.