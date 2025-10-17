Haberler

Gazipaşa'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen ulusal deprem tatbikatında, 6.8 büyüklüğünde bir depremin etkileri simüle edildi. Ekipler göçük altındaki işçileri kurtarma sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde AFAD Başkanlığı tarafından 2025 yılı Ulusal Deprem Haftası kapsamında düzenlenen Deprem Saha Tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Yapılan tatbikat gereği, saat 09.48'de Gazipaşa ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ihbarı sonrası ekiplerin sahaya çıkması ve çalışmalara bakıldı. Senaryo gereği, tadilatta olan bir okul binasında çalışan 8 inşaat işçisinin enkaz altında kaldığı ve ses geldiğini duyan çevre sakinleri kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı alan AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, emniyet, sivil toplum kuruluşları (STK) ve yerel gönüllü arama kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı. Ekipler deprem alanına ulaştıkları anda hemen göçük altında kalan işçilerin yer tespitini yapmaya çalıştı. Ardından sismik cihazlarla göçük altında kalan kişilerin yer tespitini sağlamaya çalışan ekipler daha sonra ses verilen yerlerde işaretleme yaptı. Ekipler sonrasında ise kurtarma çalışmalarına başlayarak göçük altında kalan işçileri bulundukları yerden çıkarttı. UMKE ve sağlık ekipleri de göçük altından çıkartılan yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Tatbikat gereği göçük altında kalan yakınlarının kurtarılmasını isteyen vatandaşların ekiplere zorluk çıkartması ve alandan uzaklaştırılması da dikkati çekti.

TATBİKATIN AMAÇLARI

Yapılan tatbikatta deprem sonrası acil müdahale süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonu test etmenin, olay yerine hızlı ve etkili intikal kabiliyetini değerlendirmenin, enkaz altındaki kazazedelere yönelik aramanın, tespit ve kurtarma becerilerini geliştirmenin, UMKE ve sağlık ekiplerinin olay yeri sağlık yönetimini uygulamalı olarak test etmenin, STK ve gönüllülerin afet anındaki organizasyon ve katkı düzeyini gözlemlemeyi test etmenin amaçlandığı belirtildi.

HABER-KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
