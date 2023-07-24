Gazipaşa'da Çevreyi Rahatsız Eden Sürücüye Cezai İşlem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden sürücü, polis tarafından yakalandı. Sürücüye çeşitli ihlallerden 15 bin TL cezai işlem uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden sürücü, polis tarafından yakalandı. Sürücüye çeşitli ihlallerden 15 bin TL cezai işlem uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Dün gece devriye görevi yapan polis ekipleri, daha önce hakkında şikayet bulunan 34 YLC 25 plakalı otomobili Cemal Gürsel Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta yapılan incelemede düğmeli egzoz ve ses sistemi takılı olduğu anlaşıldı. Aracı kullanan A.T.Ş. isimli sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Takviye ekip istendi

İşlem sırasında araçta yolcu olarak bulunan M.E.Ç. ile polisler arasında tartışma yaşandı. M.E.Ç.'nin görevli memura mukavemet ettiği ve memurların görev yapmasını engellediği iddia edildi. Ekipler tarafından olay yerine takviye yaya devriye ekipleri istendi. Polis, tartışmaların ardından sürücü hakkında işlem yaptı. Yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye, abartı egzoz ve ses sisteminden 15 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ise, trafikten ve muayeneden men edilerek, Yediemin Otoparkı'na çekildi.

Polisler davacı ve şikayetçi oldu

Öte yandan polis ekipleri, görevli memura mukavemet ettiği ve memurların görev yapmasını engellediği iddia edilen M.E.Ç.'den davacı ve şikayetçi oldu. Olay yerindeki işlemlerini tamamlayan polis ekipleri, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına giderek ifade verdi. - ANTALYA