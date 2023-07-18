Gazipaşa'da Çevreye Rahatsızlık Veren Araçlara Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz ve yüksek ses anfili araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. İlçenin en işlek caddelerinde ve Selinus sahil polis noktası önünde yapılan denetimlerde ekipler, çevreye rahatsızlık veren, yüksek desibelde ses yayarak aynı zamanda çalıştırıldığında yüksek ses çıkaran egzozlara sahip araçları ayrıca helezonları kesik yere yakın araçları, kaza anında tehlike oluşturacak sivri uçlu bijon vidalı araçları, yüksek sesli müzikle rahatsızlık verebilecek araçlarda tesisat ve kolonlu olan araçları tek tek durdurarak cezai işlem uyguladı. Trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulanan araçlar trafikten men edildi. - ANTALYA