Gazipaşa'da Asfalt Yüklü Kamyon Kaza Yaptı

Gazipaşa'da Asfalt Yüklü Kamyon Kaza Yaptı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sıcak asfalt yüklü kamyon durakta bekleyen kamyonete çarptıktan sonra akaryakıt istasyonunda devrildi. Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, sıcak asfalt yüklü kamyon yol kenarındaki durak ile aynı yöne giden kamyonete çarptıktan sonra akaryakıt istasyonunda devrildi. Kamyonda sıkışan sürücü Fadıl T.'yi itfaiye ekipleri çıkardı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Antalya'dan Mersin yönüne giden Fadıl T. yönetimindeki 34 DN 9314 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki durağa çarptı. Yaklaşık 80 metre kaldırım üzerinde ilerleyen kamyon, aynı yönde seyreden Mustafa Ö. idaresindeki 07 HAS 06 plakalı çelik kasa yüklü kamyonete çarpıp, yakındaki akaryakıt istasyonunun içerisinde devrildi. Kamyonun damperinde yüklü asfalt yola saçılırken; Fadıl T. şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı. Yaralı sürücü, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kara yoluna dökülen sıcak asfalt, iş makinesiyle temizlendi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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