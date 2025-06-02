Gazipaşa'da 5 Bin Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Gazipaşa'da 5 Bin Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, çekicide 5 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, şüpheli çekicide arama yapıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çekicide 5 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Güney Yol Kontrol Noktasında çalışma yapıldı.

Şüphelenilerek durdurulan yol yardım çekicisinde yapılan aramada 5 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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