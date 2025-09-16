Haberler

Gazipaşa'da 2 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir araçta 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Gazipaşa ilçesinde ihbarı değerlendiren ekipler, bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
