Gazipaşa'da 1500 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda sokulan 1500 güneş gözlüğü ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı ürünleri buldu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda sokulan 1500 güneş gözlüğü ele geçirildi.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünde gümrük kaçağı ürünlerin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kara yolunda durdurulan otobüsün bagajında yapılan aramada, çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 1500 güneş gözlüğü bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.