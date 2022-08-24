Gaziosmapaşa'da bir binada 2 erkek cesedi bulundu Güncel Haberler Gaziosmanpaşa'da, çevre sakinlerce bir binadan koku geldiğine yönelik ihbarın değerlendirilmesi sonucu 2 erkek cesedi bulundu. Gaziosmanpaşa'da, çevre sakinlerce bir binadan koku geldiğine yönelik ihbarın değerlendirilmesi sonucu 2 erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1068 Sokak'taki 2 katlı binadan gelen kokular üzerine çevredeki vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Görevliler, kapının açılmasının ardından 2 erkeğin cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından kimlikleri henüz bilinmeyen cesetler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Emniyetin olayla ilgili cinayet şüphesiyle çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Gaziosmanpaşa İtfaiye Güncel Haberler

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