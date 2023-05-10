GAZİOSMANPAŞA VE AVCILAR'DA SERGİLENEN TOGG'LARA YOĞUN İLGİ

Gaziosmanpaşa ve Avcılar'da sergilenen Togg'lar yoğun ilgi gördü

Gaziosmanpaşa Belediyesi alınan Togg, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda vatandaşlara sergilendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın direksiyon başına geçerek Gaziosmanpaşa Meydanı'na getirilen TOGG ile vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "İnsanın hayatında çok anlamlı ve önemli anlar vardır. Bugün ilk kez yerli ve milli bir araca binmenin gururunu yaşadım. Bu aracın Türkiye'ye kazandırılmasında çok büyük bir emek ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımıza ve mühendislerimize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Gaziosmanpaşa Meydanı'ndan bu gururu bize yaşatan her bir Türk vatandaşımızı da yürekten kutluyorum. Tabii ki daha fazlasını yapmak yeni gençlerin işi. TEKNOFEST gençliğinin işi. Bu heyecanı da gençlerimizde görüyoruz. Gaziosmanpaşa'nın Togg ile buluşması ilçemize ayrı bir renk katmıştır. Togg hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olsun" dedi.

"GURURUMUZU İFADE EDEMİYORUM"

Kızının Togg'a başvurduğunu belirten Nihat Sevinç, "Çok memnunuz, gururluyuz. Kızım da Togg' a yazılmıştı ve kendisine de çıktı. İlk 900 içerisindeyiz. Allah bize de nasip etti. Gururumuzu ifade edemiyorum" dedi.

"ŞİMDİLİK OLMADI AMA İNŞALLAH İLERDE NASİP OLACAK"

Hande Günsan ise, "Öncelikle çok heyecanlıyız. Hep başka ülkelerin ürettiği araçları kıskanırdık. Bunu başaranlara, emeği olanlara çok teşekkür ediyoruz. Yurtdışında da güzel temsilci olacak. Ben başvuramadım maalesef. Çevremde birçok kişi başvurdu. Maalesef şimdilik nasip olmadı ama ilerleyen zamanlarda inşallah nasip olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİ ÖPTÜ

Avcılar'da AK Parti il başkanlığı tarafından getirilen Togg, Reşitpaşa Caddesi'nden sergileneceği Marmara Caddesi'ne güçlükle ulaşabildi. Trafik kalabalık nedeniyle durma noktasına gelirken, kalabalığın arasından gelen yaşlı bir adam otomobilin ön kaportasını öptü. Peş peşe yapılan uyarıların ardından Togg ile araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ne getirilen otomobilden inen AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve milletvekili adayları kalabalığı selamladı. Otomobilin akşama kadar burada sergileneceği belirtildi.