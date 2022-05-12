Gaziosmanpaşa Kaymakamı Hatipoğlu, Tokat Valiliği'ne atandı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Tokat Valiliği'ne İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan son kararname ile 20 valinin görev yeri değiştirildi. 2018 yılında Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı iken Tokat'a Vali olarak atanan Ozan Balcı'nın yeni görev yeri Van Valiliği oldu. Balcı'dan boşalan Tokat Valiliği görevine ise İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu atandı.