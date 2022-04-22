Son dakika gündem: Gaziosmanpaşa'daki silahlı kavganın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı - Haberler

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Son dakika gündem: Gaziosmanpaşa'daki silahlı kavganın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

AA - İrem Demir - Güncel
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Son dakika gündem: Gaziosmanpaşa'daki silahlı kavganın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Son dakika haberler: İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında yaşanan kavganın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında yaşanan kavganın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Yeni Mahalle Cebeci Caddesi'nde iki grup arasında dün yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, 2 kişinin kalabalık grubun üstlerine gelmesiyle panik halinde bir dükkana girmesi, grubun da işletmeye girmesi, birlikte dışarı çıkmaları ve yaşanan arbede yer alıyor.

Kayıtlarda arbede sırasında bir kişinin bacağından yaralanarak yere düşmesi, çevredekilerin bu kişiye müdahale etmesi ve yaralının olay yerinden götürülmesi de görülüyor.

Gaziosmanpaşa'da dün husumetli oldukları öğrenilen grubun tartışması silahlı kavgaya dönmüş ve 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı.

AA / İrem Demir - Güncel

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