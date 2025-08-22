Gaziosmanpaşa'daki Özel Hastanede Yangın Çıktı

Gaziosmanpaşa'daki Özel Hastanede Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da bir özel hastanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında hastanede bulunan bir kişi dumandan etkilendi. Ekipler, hastanede duman tahliye çalışmaları yapıyor.

Gaziosmanpaşa'da bulunan özel hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'ndeki özel hastanenin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Ekiplerin hastanedeki duman tahliye çalışması sürüyor.

Kan tahlili vermek için hastanede bulunan Ayşe Yalçın, koku aldıklarını ve ardından hemen yangın alarmının çaldığını belirterek, "Koku yükselince hepimizi 'Çıkın' diye yönlendirdiler. Sonra hemen itfaiye geldi, duman çıktığını söylediler, biz sadece kokuyu aldık. Hastaneden herkesin çıktığını gördüm." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

Takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.