Gaziosmanpaşa'daki Özel Hastanede Yangın Çıktı

Gaziosmanpaşa'da bulunan özel hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'ndeki özel hastanenin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Ekiplerin hastanedeki duman tahliye çalışması sürüyor.

Kan tahlili vermek için hastanede bulunan Ayşe Yalçın, koku aldıklarını ve ardından hemen yangın alarmının çaldığını belirterek, "Koku yükselince hepimizi 'Çıkın' diye yönlendirdiler. Sonra hemen itfaiye geldi, duman çıktığını söylediler, biz sadece kokuyu aldık. Hastaneden herkesin çıktığını gördüm." dedi.