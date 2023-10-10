(kazadan yeni görüntülerle) GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KAZADA ÖLEN 2 GENCİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDIGökçe KARAKÖSE- Feridun AÇIKGÖZ- Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 20 yaşındaki Bertan Darıcı ve Ayaz Ekinci hayatını kaybetti.

(kazadan yeni görüntülerle) GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KAZADA ÖLEN 2 GENCİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Gökçe KARAKÖSE- Feridun AÇIKGÖZ- Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 20 yaşındaki Bertan Darıcı ve Ayaz Ekinci hayatını kaybetti. İki gencin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çevredekiler, kazanın hemen ardından yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosiklet, kavşakta dönüş yapan taksi ile çarpıştı. Kazanın hemen ardından taksi ve motosiklet alev alev yandı. Kazada, motosiklette bulunan Bertan Darıcı (20) ve Ayaz Ekinci (20) hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na getirilen iki gencin cenazesi yakınları tarafından alındı.

Bertan Darıcı'nın özel bir üniversitede optisyenlik bölümünde okuduğu ve cenazesinin Bolu'da defnedileceği öğrenildi. Ayaz Ekinci'nin ise Gaziosmanpaşa'da bir kafede çalıştığı, motorunu yeni aldığı, cenazesinin de Van Özalp Sugeçer Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan taksi şoförü Mikayil Güler de adliyeye sevk edildi.

SON PAYLAŞIMLARI ŞEHİT POLİS MEMURU VE ÖLEN ARKADAŞINAYDI

20 yaşındaki Bertan Darıcı'nın son paylaşımında şehit polis memuru Cihat Ermiş'i 'Hakkını helal et abi. Oğlunun doğum gününde şehit olan bir baba düşünün' sözleriyle andığı görüldü. Darıcı, olaydan önce de 2019 yılında kaybettiği arkadaşı Aliş Anıl Polat'ın kabrini Kıvırcık Ali'nin Yaralarım şarkısıyla paylaştı.

KAZA SONRASI KAMERADA

Kazanın hemen ardından çekilen yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.