GAZİOSMANPAŞA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN SELE KAPILDI

GAZİOSMANPAŞA'da yolun karşısına geçemeye çalışan kadın, sele kapılarak sürüklendi.

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Gaziosmanpaşa'da, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın nehre dönen yolda sele kapıldı. Bir süre sürüklenen kadın çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.