Gaziosmanpaşa'da Yolu Trafiğe Kapatan Sürücülere Cezalar Verildi

Gaziosmanpaşa'da yolu trafiğe kapatarak doğum günü kutlaması yapan 2 sürücüye toplam 17 bin 834 lira ceza verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan'da 2 sürücünün, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde doğum günü kutlaması için yolu trafiğe kapatarak eğlendiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Kimlikleri tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde ve saygısızca davranışlarda bulunmak", "ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak", "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak", "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması", "ışıklı sesli cihazları izin verilmeyen araçlara takmak", "görüşü engelleyecek süs aksesuar takmak" ve "araçların dışında, izin almaksızın reklam, yazı, resim bulundurmak" maddelerinden toplam 17 bin 834 lira para cezası kesildi.

Ayrıca sürücülerden İ.H.Ş. ile olay yerinde bulunan U.A. ve S.S. isimli şahıslar "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.