GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ - Haberler

GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Uğur ŞAHİN - Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da, kargo dağıtımı yapan kamyonun geçtiği sırada yol çöktü.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 13.15 sıralarında kargo dağıtımı yapan özel bir lojistik şirketine ait kamyon, 1173 Sokak'tan geçtiği sırada yol çöktü. Çökmeyle yolda çukur oluştu. Arka sağ lastikleri çukura düşen kamyon şoförü, aracını çıkartamayınca durumu polis ve belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çekici yardımıyla kamyon bulunduğu yerden çıkartıldı. Çöken yere belediye ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlemi alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştiraki İGDAŞ ekipleri göçükte yaptıkları incelemede, göçüğe yer altı sularının sebep olduğunu tespit etti. Ekipler, doğalgaz hattı etrafında oluşan boşluğa dolgu kumu dökerek üstünü asfaltla kapladı. Mahalle sakini Nuri Küçüknurioğlu, "Geçen sene de bu yol çökmüştü. Bu sene de çöktü. Araç yukarıdan gelirken fark edemeyip yolu çökertip kaldı olduğu yerde. Kamyon geçtiği sırada çöktü." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) sokakta oluşan göçük hakkında, yer altı suları nedeniyle, doğalgaz hattının dolgu kumunun ıslanması nedeniyle göçük oluştuğu, hat üzerindeki kum dolgunun tekrar yapılarak üstüne asfalt atıldığını açıkladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel