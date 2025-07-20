Gaziosmanpaşa'da Yayaya Otomobil Çarptı, Can Verdi

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Gaziosmanpaşa TEM Bağlantı Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİOSMANPAŞA'DA OTOYOLDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Armağan GÖKMEN / İSTANBUL, - GAZİOSMANPAŞA TEM Bağlantı Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gaziosmanpaşa TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye 34 NAK 994 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobilin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu alanda incelemelerde bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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