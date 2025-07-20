Gaziosmanpaşa'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri ve polis müdahale etti. Kazanın ardından sürücü emniyete götürüldü.

Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NAK 994 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Edirne istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kimliği henüz belirlenemeyen yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölen yayanın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırılırken sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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