Gaziosmanpaşa'da Yağmurlu Hava Kazaya Yol Açtı

Gaziosmanpaşa'da yağmurdan dolayı yolun kaygan olmasıyla birlikte bir tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

Gaziosmanpaşa'da yağmurdan dolayı yolun kaygan olmasıyla birlikte bir tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı, ardından kaldırıma çıkarak yan döndü. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazanın ardından trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Tem Otoyolu, Gaziosmanpaşa çıkışına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 38 BB 305 plakalı aracın sürücüsü yolun yağıştan dolayı kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpmanın etkisiyle diğer tarafa doğru savrulan tır, kaldırımlara çıkarak durabildi. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerine gelirken, kazada ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Kaza ile birlikte Tem Otoyolu Gaziosmanpaşa çıkışında trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken, yol üzerinde uzun trafik kuyruğu oluştu. - İSTANBUL