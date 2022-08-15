Haber : GAZİOSMANPAŞA'DA YAĞMURDA YOL ÇÖKTÜ OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİOSMANPAŞA'DA YAĞMURDA YOL ÇÖKTÜ OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ

GAZİOSMANPAŞA'da etkili olan yağmur sonrası Validesuyu Caddesi'nde yol çöktü.

GAZİOSMANPAŞA'da etkili olan yağmur sonrası Validesuyu Caddesi'nde yol çöktü. Salih Osman'ın kullandığı otomobil, çukura düştü. Osman, "Burada sel akıyordu. Adımı atana kadar yol çöktü" dedi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, bölge bölge etkisini devam ettiriyor. Gaziosmanpaşa'da Validesuyu Caddesi'nde yağış nedeniyle yol çöktü. Salih Osman'ın kullandığı 55 ACE 53 plakalı otomobil çukura düştü. Eşiyle otomobilden çıkan Osman, itfaiyeyi ve polisi arayarak yardım istedi. Otomobilinin çıkarılması için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasını bekleyen Osman, "Yağmur vardı, sel akıyordu. Adımı atana kadar çöktü orası. Önümdeki araç geçti, arkası çukura düştü önden kurtardı. Ben de arkasındaydım yavaşladım ama düştüm çukura. Burada sel akıyordu. Kendi imkanlarımızla çıktık araçtan" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title