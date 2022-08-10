Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama yapıldı. Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğünce, Sarıgöl Mahallesi'nde 191 polisle gerçekleştirilen uygulamaya özel harekat, çevik kuvvet, narkotik, kaçakçılık, güvenlik, önleyici hizmetler, mali ve organize şube ekipleri katıldı. PTT Arkası Sokağı'nı araç trafiğine kapatan ekipler, şüpheli şahısların GBT sorgularını ve üst aramalarını yaptı. Güvenlik önlemi alınan mahallede yaya dolaşan ekipler, bir kahvehanede ve ara sokaklarda da çalışma gerçekleştirdi. Sabah saatlerine kadar devam edecek uygulamanın ikinci bir emre kadar süreceği bildirildi. Güncel AA / Kaan Bozdoğan Gaziosmanpaşa Zafer Aktaş İstanbul Güncel Haberler

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