Gaziosmanpaşa'da Üvey Oğul Tarafından Öldürülen Kadın

Gaziosmanpaşa'da bir kadın, üvey oğlu tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yürüyen Dilek Y'nin (38) arkasından gelerek başına tabancayla ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dilek Y'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayet mahallinde araştırma yapan ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, zanlının, Dilek Y'nin üvey oğlu Özkan Y. (24) olduğunu belirledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken, Dilek Y'nin eşi Mehmetcan Y. (45) de gözaltına alındı.

Cinayet anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.