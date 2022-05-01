Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da tüfekle onlarca kişinin arasında ateş açan kişi yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da tüfekle onlarca kişinin arasında ateş açan kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre GAZİOSMANPAŞA'da otomobilin üzerine çıkarak çevreye otomatik tüfekle ateş eden kişi yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA'da otomobilin üzerine çıkarak çevreye otomatik tüfekle ateş eden kişi yakalandı.

Karadeniz Mahallesi'nde Trabzonsporlu taraftarların sevinç gösterileri sırasında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Otomobilin üzerine çıkan bir taraftar, otomatik tüfekle art arda ateş etti. Taraftar tam ineceği sırasında dengesini kaybederek düşerken, silah tekrar ateş aldı. Bu sırada çevredekiler korku ile kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Yapılan incelemede şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce oto yıkamacıya girdiği tespit edilmiştir.  Kimlik bilgileri belirlenen M.O.(23) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin yanında otomatik silah da ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" ve "Meskün Mahalde Ateş Etmek" suçlarından adli işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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