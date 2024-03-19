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Gaziosmanpaşa'da trafikte kavgaya karışan minibüs şoförü ve otomobil sürücüsüne ceza kesildi

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Gaziosmanpaşa'da yaşanan trafik kavgasında minibüs şoförü ve otomobil sürücüsüne toplam 7 bin 129 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine olayı incelemeye aldı ve cezaları kesti.

Gaziosmanpaşa'da trafikte kavgaya karışan minibüs şoförü ve otomobil sürücüsüne toplam 7 bin 129 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada " İstanbul'da trafikte tansiyon yükseldi. Minibüs şoförünün beyzbol sopasıyla saldırdığı anlar" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, söz konusu olayın 17 Mart'ta Cebeci Caddesi'nde yaşandığı belirlendi.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği minibüs şoförü A.Y.T. ile kavgaya karışan sürücü Y.T'yi yakaladı.

Minibüs şoförü A.Y.T'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. Minibüs ise çalışma ruhsatı iptal edilerek trafikten men edildi.

Otomobil sürücüsü Y.T'ye ise "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" maddesinden 690 lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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