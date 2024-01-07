Gaziosmanpaşa'da trafikte çıkan "yol verme" kavgasında gözaltına alınan 2 sürücü adliye sevk edildi.

Dün, 500 Evler Mahallesi'nde, trafikte aralarında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma sonrası birbirlerinin araçlarının camlarını kıran sürücüler Ö.Z. ile E.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Burada ifadeleri alınan sürücüler, "kavga ve mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olay

500 Evler Mahallesi'nde trafikte ilerleyen 2 araç sürücüsü arasında "yol verme" meselesinden tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda sürücüler, karşılıklı olarak araçlarının camlarını levye ve balyozla kırarken bir vatandaş da olanları cep telefonuyla kaydetmişti.