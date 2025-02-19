Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İmamoğlu'ndan 'uzaktan çalışma' çağrısı

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, İmamoğlu'ndan kritik bir çağrı geldi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Yenidoğan Çetesi davasının 3. duruşmasının 2. gününde mahkeme salonu karıştı

Duruşma daha başlamadan avukatlar ve jandarma arasında gerginlik çıktı

Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Üç Bina Tahliye Edilip Mühürlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar gören üç bina tahliye edilerek mühürlendi. Zarar gören içme suyu hattının onarımı için İSKİ ekipleri çalışma başlatırken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle hasar gören 3 bina, tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Bazı evlerde kayma olurken, evlerin duvarlarında ve yolun birçok noktasında çatlaklar oluştu.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri, hasar gören 3 binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

Bölgedeki içme suyu hattının zarar gördüğünü belirleyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, hattın onarımı için çalışma başlattı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili teknik incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

Ayşe Barım kararı hakimin başını yaktı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.