Gaziosmanpaşa'da Ters İstikamette Giden Sürücülere Cezalar Kesildi

Gaziosmanpaşa'da, araçlarıyla ters istikamette giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücüye toplam 27 bin 262 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, bazı kişilerin araçlarıyla Eski Edirne Asfaltı'nda ters istikamette ilerleyip diğer sürücüler ile yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Ekipler, 11 Mart'ta yaşandığı tespit edilen olayla ilgili görüntülerin incelenmesi sonucu kimlikleri belirlenen araç sürücüleri S.K, R.S, N.K, H.D. ve O.Y'yi yakaladı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında araçların ters istikamette sürülmesi", "yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek" maddelerinden toplam 27 bin 262 lira para cezası uygulandı.

Araç sürücüleri hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle adli işlem yapıldı.