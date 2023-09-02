Gaziosmanpaşa'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne 5 Bin 15 TL Cezası

Gaziosmanpaşa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 5 bin 15 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziosmanpaşa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 5 bin 15 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan "motosiklet sürücüsünden birtakım hareketler" başlıklı görüntüyle ilgili çalışma yaptı.

Abdi İpekçi Caddesi'nde bir kişinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunduğunu belirleyen ekipler, şüpheli V.Y'yi olayda kullandığı motosikletle yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak" ve "akrobatik hareketlerde bulunmak" maddelerinden toplam 5 bin 15 lira idari para cezası verildi.