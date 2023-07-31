Gaziosmanpaşa'da Taksiye Ateş Açıldı, Şoför Hayatını Kaybetti

GAZİOSMANPAŞA'da kullandığı taksiye ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Samet Kubiloğlu, çok sayıda taksicinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Annesi Meral Kubiloğlu, "Benim oğlum daha 31 yaşında. Ne başka kızım var ne de oğlum. 2 tane kız çocuğumuz var. Onlara yazık değil mi? Onlar babasız kaldı. Yapanları ne olur bulun" dedi.

30 Temmuz Cumartesi gecesi, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyla seyir halindeyken Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kullandığı taksiye ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Samet Kubiloğlu, Esenler Yavuz Selim Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Taksi Şoförler Derneği Başkanı Deniz Dündar, çok sayıda taksi şoförü ve yakınları katıldı.

'BAŞKA KİMSENİN CANI YANMASIN"

Samet Kubiloğlu'nun annesi Meral Kubiloğlu, 'Benim canım yandı. Başka kimsenin yanmasın. Benim güzel gözlüm bakın burada yatıyor. Daha 31'ine yeni girdi. İki tane kız çocuğumuz var. Onlara yazık değil mi. Onlar babasız kaldı. Ne yapacaksanız yapın onları bulun. Bakın bir sürü taksici çocuklar burada. Hepsi anne diyor bana. Tanımıyorum bile onları" dedi.

'ARTIK CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar ise 'Yaralılardan ve ateş edenlerden kimse yakalanamadı. Artık can güvenliğimiz yok. Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

'İNŞALLAH BU SON OLUR"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 'Emniyet olayı takip ediyor. Camiamızın başı sağ olsun. Emeği, ekmeği peşinde 31 yaşında gencecik iki tane çocuğu olan bir kardeşimiz. Kamuoyu şunu bilmeli ki, altımızdan rüzgar geçiyor. Her an böyle olaylarla karşılaşıyoruz. İnşallah bu son olur. Kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bütün camiamızın başı sağ olsun. Kendisinin de mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu. Cenaze namazının ardından Samet Kubiloğlu'nun cenazesi, meslektaşlarının konvoyu eşliğinde Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.