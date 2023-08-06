Gaziosmanpaşa'da Taksici Cinayeti: 4 Şüpheli Tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da taksici Samet Kubiloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kubiloğlu'nun 30 Temmuz Pazar sabaha karşı Beyoğlu'ndan aldığı müşterilerini Gaziosmanpaşa'ya bıraktığı sırada açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, E.K. ile H.G'nin taksiyle evlerine gittikleri sırada 4 şüphelinin otomobile ateş açmaları sonucu sürücü Kubiloğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kimlikleri belirledikleri şüpheliler Y.Ö. (20), E.A. (23), İ.Ö. (17) ve A.B'yi (17) yakalayan ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.Ö. ve İ.Ö, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheli E.A. ile A.B'nin ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.