Gaziosmanpaşa'da Taksici Cinayeti: 2 Şüpheli Tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da taksici Samet Kubiloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kubiloğlu'nun 30 Temmuz Pazar günü sabaha karşı Beyoğlu'ndan aldığı müşterilerini Gaziosmanpaşa'ya bıraktığı sırada açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, E.K. ile H.G'nin taksiyle evlerine gittikleri sırada 4 kişinin otomobile ateş açmaları sonucu sürücü Kubiloğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Y.Ö. (20), E.A. (23), İ.Ö. (17) ve A.B'yi (17) gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. ve İ.Ö, 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Diğer iki şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.