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Gaziosmanpaşa'da taksi ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafik kazasında taksi ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti. Kazada motosiklet alev aldı ve yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.