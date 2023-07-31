Gaziosmanpaşa'da Şüpheli Trafiği Felç Etti

Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezinin önünde elindeki sopa ve kesici aletle hem kendisine hem de çevreye zarar veren kişi, polise zor anlar yaşattı. Şüpheli, TEM Otoyolu'na girerek hızla ilerleyen araçların arasından karşı şeride geçti ve trafik kazasına neden oldu. Olay cep telefonuyla görüntülendi.

GAZİOSMANPAŞA'da bir alışveriş merkezinin önünde elindeki sopa ve kesici aletle hem kendisine hem de çevreye zarar veren kişi, polise zor anlar yaşattı. Polisin uyarılarını dikkate almayan şüpheli bir süre sonra TEM Otoyolu'na girerek hızla ilerleyen araçların arasından karşı şeride geçti. Şüpheli karşıdan karşıya geçerken trafik kazasına neden oldu. TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Gaziosmanpaşa'da, saat 22.00 sıralarında bir alışveriş merkezinin önünde elinde sopa ve kesici aletle çevreye ve kendisine zarar veren kişi, polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, kişinin zorluk çıkarması üzerine takviye ekip istedi. Çevreye ve kendisine zarar veren kişi, teslim olmamak için uzun süre ekiplere direndi. Polisin üzerine yürüyen ve tehditler savuran kişi, daha sonra alışveriş merkezinin çevresinden uzaklaştı.

OTOYOLDA HIZLA GİDEN ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇTİOlay çıkaran kişiyi takip eden polis, bir taraftan ikna çabalarını da sürdürdü ancak başarılı olamadı. Şüpheli, TEM Otoyolu'na girerek hızla ilerleyen araçların arasından karşı şeride geçti. Şüpheli, yolun karşısına geçtikten kısa süre sonra bir sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Polise teslim olmayan şüpheli, yürüyerek uzaklaştı. Kaza nedeniyle duran bazı sürücüler de şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Şüphelinin Esenler'e kadar yürüdüğü ve polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.