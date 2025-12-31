Haberler

Gaziosmanpaşa'da spor salonunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Karadeniz Mahallesi'nde bulunan spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle salon kapalı kalırken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karadeniz Mahallesi'ndeki spor salonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Salondan yükselen dumanlar sokağı kaplarken vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle kapalı durumda olduğu öğrenilen spor salonunda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
