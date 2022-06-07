Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı - Haberler

Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı GAZİOSMANPAŞA'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı. GAZİOSMANPAŞA'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı. Çığlık atan kadının yardımına koşan mahalle sakinlerinin müdahalesi köpeklerin uzaklaşmasını sağladı. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir grup sokak köpeği, evlerine yürüyen anne ve çocuğa saldırdı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, yardıma koştu. Köpekler mahallelinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Anne ve çocuğun yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde ise bir grup köpek saldırdıkları kediyi parçalayarak öldürdü. Kedinin çevresini saran köpekler, köşeye sıkıştırdıkları hayvanı ısırarak parçaladı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, kedinin köpeğin ağzından kurtulmaya çabaladığı görülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziosmanpaşa Güncel Haberler

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