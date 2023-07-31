Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölen Taksici Samet Kubiloğlu Toprağa Verildi

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren taksi şoförü Samet Kubiloğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Yıldız Tabya Mahallesi'nde yolcu taşıdığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açılması sonucu hayatını kaybeden taksi şoförü Kubiloğlu için Esenler Yavuz Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Samet Kubiloğlu'nun annesi ve diğer yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törene, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve çok sayıda taksici katıldı.

Kubiloğlu'nun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.