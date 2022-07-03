Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı

Olay, Gaziosmanpaşa Kazımkarabekir Mahallesi Dr. Gürkan Ceylan Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2 otomobil ve bir motosikletle gelen şüpheliler bina önünde oturan üç kişiye silahlarla ateş açtı. Üç kişi mermilerden kendilerini korumak için park halindeki otomobilleri kendilerine siper etti. Saldırının ardından saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğradığı iddia edilen üç kişi ise olay yerinden koşarak kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Saldırı sırasında park halindeki 2 otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıya uğrayan üç kişinin kaçtığı anlar işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel