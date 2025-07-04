Gaziosmanpaşa'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Gaziosmanpaşa'da meydana gelen tartışmada Cengiz Taş, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olay, küfürleşme sonrası büyüyen kavgada gerçekleşti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa'da çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak'ta gece saatlerinde Cengiz Taş (42) ile Ş.A.T. (19) ve A.K. (20) arasında, Taş'ın oğluyla yaşadıkları küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ş.A.T. tarafından silahla vurulan Taş, ağır yaralandı. Taş'ın yanında bulunan F.T'nin silahla karşılık vermek istediği iki şüpheli olay yerinden kaçtı.

F.T tarafından hastaneye götürülen Cengiz Taş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, üzerinde tabanca ve bıçak bulunan F.T'yi gözaltına aldı.

Ekipler, 15'er suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler Ş.A.T. ve A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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