Gaziosmanpaşa'da Silahla Ateş Eden Kişi Yakalandı
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Gaziosmanpaşa'da düzenlenen asker eğlencesinde havaya rastgele silahla ateş eden kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgilerini tespit ettikleri M.G'yi (17) olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile gözaltına aldı.
Gaziosmanpaşa'da düzenlenen asker eğlencesinde havaya rastgele silahla ateş eden kişi yakalandı.
Gaziosmanpaşa'da düzenlenen asker eğlencesinde bir kişinin havaya rastgele silahla ateş açtığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
Bunun üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgilerini tespit ettikleri M.G'yi (17) olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.
M.G. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan başlatılan işlemler devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel