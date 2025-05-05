Gaziosmanpaşa'da Şantiye Kavgası Sokaklara Taştı

GAZİOSMANPAŞA'da site inşaatında işçiler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga, sokağa taştı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Karlıtepe Mahallesi'nde yapımı süren bir sitenin şantiyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat çalışanları arasında tartışma çıktı. İşçilerin yemek yediği konteynerde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine taş ve sopalarla saldırdığı kavga büyüyerek sokağa taştı. Taraflar sokakta birbirlerini kovalarken o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.