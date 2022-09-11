Gaziosmanpaşa'da sanal kumar oynayan 30 kişiye 54 bin 570 lira ceza kesildi

Gaziosmanpaşa'da sanal kumar oynayan 30 kişiye 54 bin 570 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve kumar oynamak" suçuyla ilgili 8 Eylül'de Merkez Mahallesi'ndeki iş hanında bulunan mekanda denetim yapıldı.

Denetimde 37 kişinin bulunduğu iş yerinde 30 şüphelinin bilgisayar masasında oturduğu ve bilgisayarlarda sanal kumar oynadıkları tespit edildi.

Ayrıca ekiplerin yaptığı incelemede mekanın bulunduğu binanın giriş ve çıkışlarının izlendiği, binadaki asansörün uzaktan bilgisayarla kontrol edildiği belirlendi.

İş yerinde yapılan aramalarda 59 dizüstü bilgisayar, 15 bilgisayar kasası, 16 bilgisayar monitörü, 5 "çarkıfelek" diye tabir edilen kumar makinesi, 2 internet dağıtım cihazı, bir LCD televizyon ve bir POS cihazı ele geçirildi.

Kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye bin 819'ar liradan toplam 54 bin 570 lira cezai işlem uygulandı.

İş yeri sorumlusu hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.