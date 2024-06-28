Üye Girişi
Haberler

Gaziosmanpaşa'da Poşet Yüklü Kamyonet Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, poşet yüklü kamyonet devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'nda devrilen poşet yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda Ergün D. idaresindeki 34 DUR 25 plakalı kamyonet, Ankara istikametinde ilerlerken devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Ergün D. ve kamyonetteki Hüseyin D, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, devrilen kamyonetin kaldırılması ve yola savrulan poşetlerin toplanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title