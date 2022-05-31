Gaziosmanpaşa'da pitbull saldırısına uğrayan çocuk kafasından yaralandı - Haberler

"KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜRDÜ"

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.G.'ye ait pitbull cinsi köpek, binanın bodrum katının bahçesinde bulunan kafeste besleniyordu. Bina sakinlerinin ortak kullandığı bahçede, Umut Deniz Eryiğit adlı kız çocuğu yengesi Esma Çamlıgedik ile oturuyordu. Yenge Esma Çamlıgedik komşusuna ait köpeği Umut Deniz'in oynaması için kafesten çıkardı. Ancak köpek elinde yiyecek bulunan çocuğa saldırdı. Küçük çocuk yüzünden ve kafasından yaralandı. Köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, akrabası Furkan Çamlıgedik'in kucağında 2 kilometre uzaklıkta bulunan hastaneye götürüldü. Umut Deniz Eryiğit ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünden ve kafasından yaralanan Umut Deniz'in iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından baba Burak Eryiğit ve anne Macide Eryiğit, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine geldi. Köpek ise iddiaya göre bugün gece 03.00 sıralarında sahibi Y.G. tarafından Tekirdağ'a kaçırıldı. Polis ekipleri tarafından aranan köpek bulundu. Köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin sahibi Y.G ise gözaltına alındı.

"KÖPEK TEKİRDAĞ'DA BULUNDU"

Demirören Haber Ajansı / Güncel