Gaziosmanpaşa'da Park Halindeki Araç Kontrolü Yapan Kişiye Minibüs Çarptı

Kaza, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848 Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerinde iş yeri bulunan Ayhan Bakan (42), Aksaray'da vefat eden teyzesinin cenazesine gitmek için park halindeki aracının yanına geldi. Aracını çalıştırmadan önce etrafında dolaşarak kontrol ettiği sırada, sokakta seyir halindeki minibüs, Bakan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki kamyonet ile minibüsün arasında sıkışan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası, minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu öğrenen Bakan'ın yakınları da olay yerine geldi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bakan'ın cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, kaçan minibüs şoförünün polis merkezi amirliğine giderek, teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan Ayhan Bakan'ın kanser hastası olan eşinin yaklaşık 7 ay önce vefat ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel