Gaziosmanpaşa'da Özel Gereksinimli Çocuğa Bahçesine Salıncak Kuruldu

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Gaziosmanpaşa'da, otizm tanılı Eren Demirci için evinin bahçesine erişilebilirlik standartlarına uygun yeni bir salıncak yerleştirildi. Aile, belediyenin desteğiyle mutlu anlar yaşadı.

Gaziosmanpaşa'da, parka gitmekte zorlanan özel gereksinimli çocuğun evinin bahçesine, erişilebilirlik standartlarına uygun tasarlanan, güvenilir ve kullanışlı salıncak yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Demirci ailesi, parka gitmekte zorluk çeken otizm tanılı oğulları Eren Demirci için Gaziosmanpaşa Belediyesinden destek istedi.

Ailenin anlamlı isteği üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, Eren'in evinin bahçesinde bulunan ve işlevini yitiren salıncağın yenisiyle değiştirilmesi için ekiplerine talimat verdi.

Ekipler, erişilebilirlik standartlarına uygun tasarlanan, güvenilir ve kullanımı kolay salıncağı Demirci'nin evinin bahçesine kurdu.

Yeni salıncağına kavuşmanın sevincini yaşayan Eren bahçesinde doyasıya eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Aysel Demirci, Eray Karadeniz'e ve Belediye ekiplerine teşekkür etti.

Demirci, "Beş sene önce pandemi döneminde kurmuşlardı. Kullanmaktan eskidiği için yenilenmesi talebinde bulunduk, yine geldiler. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eren mutlu olunca biz de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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