Gaziosmanpaşa'da otomobille İETT otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Gaziosmanpaşa'da otomobille İETT otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Gaziosmanpaşa'da otomobille İETT otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da otomobilin refüjü geçerek İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da otomobilin refüjü geçerek İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nden Alibeyköy istikametine giden Samet Şahan yönetimindeki 06 DY 7323 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, Eminönü-Cebeci hattında çalışan Şenol Şirin idaresindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan, otobüsteki 3 yolcuya da ambulansta müdahale edildi.

Samet Şahan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Gaziosmanpaşa Otomobil İETT Ölü Güncel Haberler

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