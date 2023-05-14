Gaziosmanpaşa'da okul önünde 500 metre oy kuyruğu oluştu

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya İlkokulu önünde oy kullanmak isteyen vatandaşların kuyruğu okul dışına uzadı.

Oy vermek için sıraya giren vatandaşlar yaklaşık 500 metrelik kuyruk oluşturdu.

Uzun süredir kuyruk olduğunu söyleyen Samet Camas, "Kuyruk 400-500 metre kadar var. İçeride kuyruk katlara dağılım olunca azalıyor. Girişte bir yoğunluk var." diye konuştu.

Yıldıztabya Caddesi'ndeki kuyruk yaklaşık 3 saatte eridi.