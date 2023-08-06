Gaziosmanpaşa'da Muharrem Ayı Etkinliğinde 3 Bin Aşure ve Pilav Dağıtıldı

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen etkinlikte 3 bin aşure ve pilav dağıtıldı. Kaymakam İskender Yöndem, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gaziosmanpaşa'da, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 3 bin aşure ve pilav dağıtıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Ahmet Yesevi Cemevi'nin ilçe meydanındaki etkinliğine Kaymakam İskender Yönden, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Ahmet Yesevi Cemevi Başkanı Şahin Çolak ile bazı vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yöndem, ülkece birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini söyledi.

Yöndem, "Bir olduğumuz sürece varız. Birbirimizi sevip sayalım, sonrası teferruat." dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ve pilav ikram edildi.